Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Gürbulak’ta terör operasyonu: 1 şehit, 1 asker yaralı

Gürbulak’ta terör operasyonu: 1 şehit, 1 asker yaralı

yaralının helikopterle getirilmesi

Roketli Saldırı Askeri Helikopter Uzman Çavuş Terör Operasyonu Sınır Kapısı 

-arşiv

( ERZURUM ) ERZURUM

- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda 1 personel şehit oldu.Ağrı Gürbulak sınır kapısında personeli taşıyan servis aracına yönelik roketli saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.Bölgeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, hava destekli operasyonda yaralanan bir uzman çavuş ise askeri helikopter ile Erzurum’a getirildi.
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesi helikopter pistine inen helikopterden alınan uzman çavuş ambulansa alınarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürüldü.Bölgede sıcak çatışmanın devam ettiği belirtiliyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sınırda Savaş ProvasıSınırda Savaş Provası
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Mardin Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıMardin Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Katliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralıKatliam gibi kaza! 6 ölü, 16 yaralı
Fırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine GetirildiFırat Kalkanı Şehidinin Naaşı Memleketine Getirildi
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı