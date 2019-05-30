Gürbulak’ta 30,5 kilogram eroin ele geçirildi

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( AĞRI ) AĞRI



- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda 30 kilogram 526 gram eroin ele geçirildi. İran’dan Hollanda’ya gitmek üzere Gürbulak Gümrük Sahasına gelen İran uyruklu şahsın sürücülüğünü yaptığı bir tır, Gümrük Muhafaza ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında şüpheli olarak değerlendirildi. Gözetim altına alınarak x-ray taramasına sevk edilen söz konusu tırda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Dedektör köpeklerin de x-ray taramasında tespit edilen bölgelere tepki vermesi üzerine, bu bölümlere ulaşmak amacıyla aracın dorsesinin tekerlekleri yerinden söküldü. Aracın dingil kısmındaki doğal boşluklarda, boru içerisine konulmuş vaziyette silindir kalıp halinde 60 paket bulundu. Çıkarılan silindir şeklindeki paketlerden alınan numunede eroin olduğu anlaşılan 6 milyon 105 bin lira değerindeki 30 kilogram 526 gram uyuşturucuya el konuldu. Konu ile ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak adli soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediliyor.

