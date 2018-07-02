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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Gurbetçilerin ‘Anavatan’ yolculuğu devam ediyor

Gurbetçilerin ‘Anavatan’ yolculuğu devam ediyor

Kapıkule sınır kapısı

Yıllık İzin Araç Sayısı Anavatan Gurbetçi Sınır Kapısı 

-gurbetçilerin röportajları
-genel ve detaylar

( EDİRNE )- Türk işçiler Kapıkule’yi tercih ediyor- Kapıkule’de, bir yılda yolcu girişi yüzde 29, araç girişi yüzde 35 arttı EDİRNE

- Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk işçilerin, yıllık izinlerini anavatanda geçirmek için Kapıkule’den girişleri devam ediyor. Avrupa’nın en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule’de, gurbetçilerin gelişleri hızla sürüyor. 2017 Haziran ayı verilerine göre bir ay içerisinde giriş yapan araç sayısı 51 bin 151, yolcu sayısı ise 216 bin 671 iken, 2018 yılında araç girişinde yüzde 29, yolcu girişinde ise yüzde 35 artış göstererek, 65 bin 921 araç ve 294 bin 127 yolcu Kapıkule’de işlem gördü. “Dünyanın en güzel memleketi Türkiye” Fransa’da yaşayan Fatih Karakoç, ailesi ile birlikte bu yılda yıllık izinlerini geçirmek için anavatana geldiklerini belirterek, “Heyecan tabi ki var. Allah’a çok şükürler olsun ki, dünyanın en güzel memleketi bizde” dedi.
Belçika’da yaşadığını ve her yıl Türkiye’ye yaz tatili için geldiğini belirten Lütfü Selek de “Dün yola çıkmıştık, bu saatlerde buradayız. Kapıkule’den geçişlerin hızlı olmasından dolayı bu kapıyı tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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