Gurbetçiler uçaktan iner inmez sandıklara koştu

-Uçakların piste inişleri

-Valizlerle bekleyen yolcular

-Dış hatlarda oy kullanan türk vatandaşları

-Oy kullanan türk vatandaşlarından röp



( MUĞLA - ÖZEL)-Gurbetçi vatandaşlar oy kullanmak için tatillerini Ramazan bayramına denk getirdi-Bayram öncesi Bodrum Havalimanında oy kullanma yoğunluğu MUĞLA



- 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, tatillerini Ramazan bayramına denk getirerek oylarını kullanıp tatil yapmaya başladı.

Yurtdışında yaşayan gurbetçiler seçimlerde oy kullanabilmek için tatillerini erkene aldıklarını ifade etti.

Bodrum-Milas Havalimanı Dış hatlarda oy kullanma işlemi için kurulan sandıklarda kuyruklar oluşmaya başladı.

Yurt dışından Bodrum’a tatile gelen yerli turistler Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için uçaktan iner inmez oy kullandı. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için tatillerini erkene alan yerli turistler Ramazan bayramını da ülkelerinde geçirmek için Bodrum’a akın etti. 1 haftadır boş olan sandıklar bayrama 2 gün kala dolmaya başladı.

Ramazan bayramından 1 hafta sonra olacak seçim nedeniyle de Tatillerini Ramazan Bayramına göre ayarlayan yerli turistler hem oy kullanma, hem de Ramazan bayramını ülkelerinde geçirme fırsatı buldu. Erken seçim olmasaydı Ramazan bayramını ülkelerinde geçiremeyeceklerini söyleyen yerli turistler oy kullandıktan sonra tatillerine başladı.

Dış hatlarda oy kullanan Gurbetçi Türkler “Oy kullanmak için tatilimizi erkene aldık. Ramazan bayramını da bu vesileyle ülkemizde geçireceğiz. Tatile başlamadan önce oy kullandık. Ülkemiz için en hayırlısı neyse o olsun”dedi (EA-MB-

