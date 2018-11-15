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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Güngören’de emekli vatandaş kendi silahıyla intihar etti

Güngören’de emekli vatandaş kendi silahıyla intihar etti

Sağlık ekiplerinden detay

Polis Emekli Vatandaş Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Kışla 

-Olay yeri inceleme ekipleri
-Cenazenin apartmandan çıkarılışı
-Apartman sakiniyle röportaj
-Ölen şahsın fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Güngören’de emekli olduğu öğrenilen Serdar Dinçdal (57) isimli vatandaş kendisine ait silahıyla intihar etti. Güngören, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Lalebahçe Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saatlerinde eşiyle birlikte kahvaltı yapan Serdar Dinçdal bir süre sonra kalkarak yatak odasına geçti. Kahvaltı masasında oturmaya devam eden Semra Dinçdal ise yatak odasından silah sesi geldiğini duydu. Panikle masadan kalkarak yatak odasına giden Semra Dinçdal eşinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. Paniği atlatan eş durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Serdar Dinçdal’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Sağlık ekiplerinin çalışmasının ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. İncelemeler sırasında Serdar Dinçdal’ın cansız bedeninin yanında kendine ait silah bulundu. Cumhuriyet savcısı da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Olay yerindeki incelemelerin ardından Dinçdal’ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Silah sesi üzerine dışarı çıktıklarını belirten bir apartman sakini, ’’Nasıl olduğunu kesin bilemiyorum. Biz içerde oturuyorduk, sesi duyup dışarı çıktık. Bağrışmalar oldu. Öğrendiğimiz kadarıyla, bina yöneticisi olan hanımefendinin eşi intihar etmiş. Ben buralarda yeniyim. Ancak bina giriş çıkışlarında karşılaşır, selamlaşırdık. İyi bir insana benziyordu’’ ifadelerini kullandı.
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