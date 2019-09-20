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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Güngören'de çatı yangını - İSTANBUL

Güngören'de çatı yangını - İSTANBUL

- Yangın anına dair vatandaş kamerası görüntüleri - İtfaiye ekiplerinden görüntülerGüngören'de çatı yangınıİSTANBUL (AA) - Güngören'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Güven Mahallesi Bayındır Sokak'ta 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın, Güngören ve Bakırköy'den gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırköy Polis Bild Kamera Çatı Yangını 

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