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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Güngören'de boş arazide ceset bulundu - İSTANBUL

Güngören'de boş arazide ceset bulundu - İSTANBUL

- Güngören'de boş arazide ceset bulundu - Olay yerinden görüntülerİSTANBUL (AA) - Güngören'deki boş arazide bir erkek cesedi bulundu.Alınan bilgiye göre, Gençosman Caddesi Ensar Caddesi üzerindeki boş arazide, hareketsiz yatan bir kişi gören çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinde kimlik bulunmayan 30 - 35 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Cesedin yanında bir tabanca bulan polis ekipleri, olayın cinayet mi intihar mı olduğunu araştırıyor.Olay yerindeki incelemelerin ardın cesedin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi.

Polis Bild Polis Ekipleri Cinayet 

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