Güneydoğu'daki STK'lerden Diyarbakır annelerine destek - MARDİN
- Camiden çıkan cemaat - 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir'in konuşması - Bir vatandaşın Kandemir'e destek vermesi - Mardin Şakir Nuhoğlu Camisi önünde toplanan, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu, İlim Yayma Cemiyeti, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği, Mardin Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma, Dayanışma ve İnsan Hakları Derneğinin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen basın açıklamasına vatandaşlar da katıldı. Grup adına açıklama yapan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, PKK'nın kaçırdığı evlatları için günlerdir HDP Diyarbakır il binası önünde eylem yapan annelerin bu haklı eylemlerini desteklediklerini söyledi.
Diyarbakır'da annelerin acısını paylaşmak ve onlara destek olmak için bir araya geldiklerini dile getiren Kandemir, şunları kaydetti:"Allah hiçbir anneye evlat acısı vermesin, bundan zor bir şey yoktur. Bu anneler Türkiye'deki bütün anneleri temsil ediyor. Ümit ediyorum ki herkes insafa gelir ve bu annelerin evlatlarına kavuşmalarına yardımcı olur. Gezi Parkı, Kaz Dağları, İzmir'deki orman yangını gibi meselelerde insanları toplayarak yürüyüşe geçenler ve de halkın gözünde sözde insan hak ve özgürlüklerini koruduklarını belirtenlere soruyorum, yüreği ve hayatı yanan bu genç neslin bir değeri yok mu? Neredesiniz? Bütün annelerin acısını paylaşıyoruz, anneler kutsaldır. Annelerin evlatları için yapamayacakları şey yoktur. Annelerin sesini dinlemeyen hiçbir toplum muvaffak olamamıştır."
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