Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Güneydoğu'da ulaşıma sis engeli - GAZİANTEP

Güneydoğu'da ulaşıma sis engeli - GAZİANTEP

- Sisin etkili olduğu kentte trafiğin akışı Gaziantep 'te ulaşıma sis engeliGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te etkili olan sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.Sabah erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda ulaşımda aksamalar yaşanıyor.Görüş mesafesinin 66 metreye kadar düştüğü havalimanında uçak seferleri 2 saat gecikmeli gerçekleşeceği bildirildi.
Öte yandan kent genelinde etkisini sürdüren sisin birkaç saate kadar etkisini yitirmesi, görüş mesafesinin artmasıyla çıkmasıyla hava trafiğinin normale dönmesi bekleniyo

Uçak Seferleri Bild Hava Trafiği 

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı