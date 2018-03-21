Güneydoğu’da Nevruz kutlamaları

-Vatandaşların aranması

-Nevruz alanı

-HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün gelişi

-Protokol tribünü

-Nevruz ateşi

-Alandan genel ve detay görüntüler

-Helikopter

-Mardin'de kurulan stantlar

-Vali Mustafa Yaman'ın stantları ziyareti

-Vatandaşların ateşin üzerinden atlaması

-Vatandaşların açıklamaları

-Nusaybin'de Nevruz'un yapıldığı alandan görüntüler

-Siirt'te demirin dövülmesi

-Halay çekenler

-Etkinliğe katılan vatandaşlar

-Vatandaşların halay çekenleri izlemesi

-Cizre Nevruz alanı

-Ateşin yakılması

-Halay çeken vatandaşlar



( DİYARBAKIR ) -- Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı DİYARBAKIR



- Güneydoğu’da Nevruz Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta Nevruz Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Diyarbakır Diyarbakır’da vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren kutlamanın yapılacağı Bağlar ilçesinde alana gelirken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Etkinlik nedeniyle, alan çevresinde ve kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kentin bazı noktalarına TOMA konuşlandırıldı. Etkinliğin yapılacağı alanın çevresinde ise polis dün geceden itibaren yolları barikatlarla trafiğe kapatarak, bomba araması yaptı. Vatandaşlar, biri protokol olmak üzere 5 ayrı noktadan sıkı güvenlik önlemleri altında, aranarak alana alındı. Havadan da polis helikopteri güvenlik uçuşu yaptı. Etkinlik, saat 11.00 sıralarında müzik yayını ile başladı.

Etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, milletvekilleri, eski Mardin Belediyesi Başkanı Ahmet Türk ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Saat 12.00’da konuşmaların başladığı etkinlikte, konuşma aralarında verilen müziklere vatandaşlar halay çekerek eşlik etti. Etkinlik sırasında zaman zaman terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılıp, PKK flamaları da açıldı. Slogan atan grubun sesi, müziğin sesinin arttırılmasıyla bastırıldı. Etkinlik, 15.00 sıralarında sona erdi. Mardin Mardin’de Nevruz Bayramı, Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesi, işbirliğinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen etkinliğe Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, il protokolü ve binlerce vatandaş katıldı.

Etkinlikte, kadın kuruluşlarının açtıkları stantlar yoğun ilgi gördü. Vali Yaman, stantları tek tek dolaşarak vatandaşların Nevruz Bayramı’nı kutladı. Yaman, daha sonra il protokolü ile Nevruz ateşini yakıp, demir dövdü. Vatandaşlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çok güzel bir gün olduğunu ve Nevruzun güzel geçtiğini ifade etti.

Etkinlik, yerel sanatçıların sahne almasıyla sona erdi. Nusaybin Nusaybin ilçesinde düzenlenen etkinlik ise sönük geçti. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı etkinliğin yapıldığı alanda zaman zaman terör örgütü lehine sloganlar atıldı. Polis, etkinlik nedeniyle geniş güvenlik önlemleri aldı. Siirt Siirt’te Nevruz Bayramı etkinliği, valilik öncülüğünde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlendi.

Etkinliğe, Vali Ali Fuat Atik, 3'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Ali Aytek, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Nevruz ateşinin yakılmasıyla başlayan etkinliklerde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Ardından çeşitli tarihlerde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinlik, Vali Ali Fuat Atik’in örste demir dövmesinin ardından halayların çekilmesiyle sona erdi. Şırnak Şırnak’ta ise Nevruz kutlaması Cizre ilçesi Konak Mahallesi’nde yapıldı. Alana giren vatandaşlar üst aramasından geçirilirken, güvenlik güçleri olası bir olaya karşı alan çevresinde ve güzergahlarda geniş güvenlik önlemleri aldı. Etkinliğe katılanlar, konuşmaların ardından, Nevruz ateşinin yakılmasıyla birlikte çalınan müziklere halay geçerek eşlik etti.

