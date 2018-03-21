Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Güneydoğu'da Nevruz coşkuyla kutlandı

Güneydoğu'da Nevruz coşkuyla kutlandı

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa'daki kutlamalardan detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar 


- Güneydoğu'da Nevruz, geniş güvenlik tedbirleri arasında coşkuyla kutlandı. Gaziantep Üniversitesinde gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarında Nevruz ateşini Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür yaktı. Gaziantep Üniversitesindeki kutlamalara bir çok ülkeden temsilciler de katıldı.
Nevruz kutlamasında gençler ateşin üzerinden atladı. Gaziantep'te Çakmak Mahallesi Derekenarı Sokak Tur Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalar geniş güvenlik tedbirleri arasında tamamlandı. Nevruz'a katılanlar konserlerle coşup, gün boyu halay çekti. Adıyaman'da Türk bayrakları açıldı Adıyaman’daki Nevruz kutlamalarında binalardan açılan Türk bayrakları dikkat çekti. Mahmut Gürbüz Camii yanındaki alan bu yıl Nevruz kutlamalarında boş kaldı. Nevruz alanı yanında bulunan binalarda oturan vatandaşlar ise balkonlarından Türk bayrakları açtı. Buradaki kutlamalara HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, HDP MYK Üyesi Bedriye Yorgun ve vatandaşlar katıldı.
Türk bayraklarının dalgalandığı binaların yanında yapılan Nevruz kutlamaları Nevruz ateşinin yakılması ve halaylar ile devam etti. Şanlıurfa’da sakin kutlama Şanlıurfa’da ise Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'ndeki boş bir alanda kutlama yapıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kutlamalarda alana girenlerin üzeri aranırken çevrede ise zırhlı araçlar hazır bekletildi. Kutlamalarda alanının büyük bir kısmı boş kaldı. Kutlamalar, platform üzerinde yapılan konuşmaların ardından sona erdi.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı