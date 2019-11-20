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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Güney Koreli kişinin öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı - DİYARBAKIR

Güney Koreli kişinin öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı - DİYARBAKIR

- Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nin girişi - Acil servis önü Diyarbakır 'daki cinayet - Bağlar ilçesinde Güney Koreli kişinin öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da Güney Koreli kişinin öldürüldüğü olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde Güney Kore vatandaşı Jınwook Kım'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında olayla ilgili 16 yaşındaki S.D, gözaltına alındı.Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde otopsisi tamamlanan Kım'in cenazesinin yarın ailesine teslim edileceği öğrenildi. Diyarbakır 'da Güney Koreli Jınwook Kım (41), uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bıçaklı Saldırı Cenaze Akalan Cinayet Saldırı 

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