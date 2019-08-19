Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gündüz imam, akşam hakem

Gündüz imam, akşam hakem

CAMİDEN GÖRÜNTÜ, NAMAZDAN GÖRÜNTÜ, ANTRENMAN SALONUNDAN GÖRÜNTÜ, MAÇ YÖNETİMİNDEN GÖRÜNTÜ

( AMASYA )-Wushu Federasyonu hakemi olan İmamı, vakitlerin dışında spor salonlarında hakemlik yapıyor AMASYA

Dera Mazda Gesi 


- Amasya’da imamlık yapan Tahsin Buğuş, vakit namazlarının dışında ve akşamları wushu hakemliği yapıyor. Amasya'da yaşayan Tahsin Buğuş, hem imamlığı hem de hakemliği başarılı bir şekilde yürütüyor. Wushu Federasyonu hakemi olan Buğuş, namaz vakitlerinin dışında Amasya Kapalı Spor Salonundaki wushu maçlarını yönetiyor. Toki Camii İmam Hatibi Tahsin Buğuş, "Amasya İl Müftülüğü Şeyhcui Mahallesi Toki Konutları Camii İmam Hatibiyim. Boş vakitlerimi değerlendirmek amacıyla görevim haricinde zamanlarımı bu şekilde Amasya Wushu Kung-fu Federasyonuna katıldım. Hocalarımın yardımıyla, vermiş olduğu eğitimle sürekli antrenmanlara katılmaktayım. Yakın zamanda bir hakemlik belgesi aldım. Bildiğim ne varsa sporcu arkadaşlarıma elimden geldiği kadarıyla onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. İmam hatip görevimin peşinden geriye kalan zamanlarımı wushu ile değerlendiriyorum. Bu esnada bir de bir sloganımız var ’Namazda huşu, sporda Wushu’ sloganıyla da bütün gençlerimizi davet ediyoruz” dedi.
Wushu İl Temsilcisi Tuğrul Fırat, “Hocamız şu yakın yerlerde Toki Camisi'nde imamlık yapıyor, vakit namazlarından arta kalan zamanlarında da gelip hem maçlarımızı yönetiyor, hem antrenmanlarımıza katılıyor. Kendi kişisel gelişimine de fayda sağlıyor” diye konuştu.
İmam Buğuş, maçları da imamlık görevini de başarıyla sürdürüyor. (UY-SLH-NT-Y)
İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı