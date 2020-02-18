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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
GÜNCELLEME - Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü - BURSA

GÜNCELLEME - Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü - BURSA

- Zanlının emniyetten çıkışıEvine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdüBURSA (AA) - Bursa 'nın Gemlik ilçesinde bir kişi evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü.İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Novadori Caddesindeki bir binada oturan Erhan Ç. (31) alt komşusu Emre Şahin'i (26) telefon ederek evine çağırdı. Bir süre sonra ikili arasında çıkan kavgada, Erhan Ç, Emre Şahin'i silahla başından vurdu.Erhan Ç'nin babası silah sesinin duyulması üzerine polis ekiplerine haber verdi.Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri Şahin'in hayatını kaybettiğini belirlerken, Erhan Ç. de olayda kullandığı silahla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.

Polis Polis Ekipleri 

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