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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
GÜNCELLEME - Başakşehir'de iş yeri yangını (2) - İSTANBUL

GÜNCELLEME - Başakşehir'de iş yeri yangını (2) - İSTANBUL

- Yangına müdahaleden görüntülerGÜNCELLEME - Başakşehir'de iş yeri yangını - Başakşehir'de plastik madde üretimi yapan 3 katlı bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtıİSTANBUL (AA) - Başakşehir'de plastik maddeler üreten bir iş yerinde çıkan yangın, hasara yol açtı.Alınan bilgiye göre Çevre Sanayi Sitesinde plastik madde üretimi yapan 3 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangın nedeniyle olay yerine sağlık ekibi ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İş yerindeki kimyasal maddelerin yanması nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşı sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Sağlık Ekibi Kimya Kimyasal Madde Kimyasal Maddeler Trol 

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