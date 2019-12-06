Günay Gönülaçar’ın ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı



- Kocaeli’de Temmuz ayında halk otobüsünden düşerek hayatını kaybeden Günay Gönülaçar’ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede aracı kullanan sürücü tam kusurlu bulundu. Olay, Temmuz ayında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Dilovası’ndan çalıştığı iş yerine gitmek üzere halk otobüsüne binen Günay Gönülçalar, çalıştığı iş yerinin bulunduğu alış veriş merkezinin önüne geldiği sırada hareket halindeki otobüsten inmeye çalıştığı sırada düşerek yaralanmış, ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. “Bıraktığı kâğıdı attım” Günay Gönülaçar’ın ölümünün ardından tutuklanan halk otobüsü sürücüsü Yüksel K., bir süre sonra serbest kaldı.Gönülaçar’ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Gebze 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame de, Günay Gönülaçar’ın otobüsten inmeye çalışmadan önce yanında bulunan şahsa verdiği not ile ilgili de detaylar yer aldı. Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren A.E.Ç., genç kızı tanımadığını, Günay Gönülaçar’ın otobüsten inmeden hemen önce sağ bacağının üstüne not kağıdı bıraktığını ve kağıtta telefon numarası yazıldığını tahmin ettiğini ve kağıdı attığını söyledi.



“Büyük vicdan azabı yaşıyorum” Sürücü Yüksel K. ise verdiği ifadede, meydana gelen olaydan dolayı büyük bir vicdan azabı yaşadığını, hayatını kaybeden Günay Gönülaçar’ı acele etmemesi konusunda uyardığını fakat Gönülaçar’ın uyarıya rağmen basamaklara adım attığını ifade etti.

Hazırlanan iddianamede, halk otobüsü sürücüsü Yüksel K.’nin tam kusurlu olduğu belirtildi. Gebze 9 Asliye Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki ay görülecek duruşmada olayın yargılanmasına başlanacak.



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