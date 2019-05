Gün batımında konser keyfi... Nemrut Dağı ünlüleri ağırladı

-Heyetten görüntü

- Dünya’nın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı’na gelen Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ve beraberindeki ünlüler 2206 metre yüksekliğinde verilen konser eşliğinde gün batımını izledi. Ülkemiz iç turizmini canlandırmak amacıyla “Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz” projesi kapsamında, Adıyaman’ın yetiştirdiği Sanatçı Latif Doğan, Ezgi Mola ve Ferman Toprak başta olmak üzere yaklaşık 40 ünlü ile Adıyaman’a, gelen Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Nemrut Dağı’na çıktı. 2206 Metre yüksekliği bulunan ve dünyanın 8. Harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı zirvesinde Adıyaman Filarmoni Orkestrası tarafından konser verildi.

Oldukça eşsiz bir güzelliğe sahip olan Nemrut Dağı’nı beraberindeki ünlülerle gezen Bakan eşi Pervin Ersoy, herkesin Adıyaman’ı ve Nemrut Dağı’nı gelip görmesi gerektiğini vurguladı. Metrelerce yüksekliğindeki heykelleri tek tek inceleyen ve bol bol hatıra fotoğrafı çeken ünlüler, Nemrut Dağı’nın batı terasına geçerek burada Adıyaman Filarmoni Orkestrası tarafından çalınan müzikler dinlendi. Muhteşem bir manzara eşliğinde ve çalınan müzikle gün batımını izleyen Bakan eşi Pervin Ersoy ve beraberindeki ünlüler, gün batımını cep telefonlarıyla saniye saniye kaydetmeyi de ihmal etmedi. Bu vatanın taşının da toprağının da altın olduğunu vurgulayan Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, “Bizim amacımız iç turizmde bir farkındalık oluşturmak. Yani vatandaşımızın daha çok Türkiye'yi gezmesini görmesini bütün şehirlerimizi tanımasını sağlamaktır. Burada en önemli şeyin tabii ki sanatçılarımız ile birlikte bu şehirleri ziyaret etmek olduğunu biz biliyorduk projenin başından beri. Projenin adını da öyle koyduk. “Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz” projenin adı. Şimdiye kadar burası Adıyaman, Nemrut 4. şehrimiz çünkü inanın cennet bu vatan her yeri taşı toprağı altın. Bu vatanın o kadar güzel büyük zenginliklerimiz var ki eğer gezip de görürsek Biz de bunları daha sonraki nesillere aktaracağız. Çocuklarımıza aktaracağız ve onlarda daha çok sahip çıkacaklar. Çünkü sahip çıkılması gereken bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye'nin her yerini gezip görelim diyorum kısacası amacımız bu zaten” dedi.

Daha sonra konuşan Ünlü Oyuncu Ezgi Mola ise, “Adıyaman’dayım şuan, Nemrut Dağı’ndayım. O kadar keyifli, o kadar güzel ki memleketimizin her köşesi bence kıymetini bilip biraz gezelim. Gerçekten dünyanın en güzel yerlerinden birindeyim. Büyüleyici bir güzellik, hepiniz ölmeden önce gelin ve buraları görün” şeklinde konuştu.

Adıyamanlı Ünlü Sanatçı Latif Doğan ise konuşmasında, “Adıyaman’dayız ve memleketimizdeyiz. Gerçekten güzel bir projeye imza attılar. Memleketin ünlüsü ile beraber hem memleketin tarihi yerlerini hem doğal güzelliklerini hem de turizmini tanıtmak amacıyla buradayız. Öncelikle il il gezip bütün Türkiye'yi dünyaya duyurdukları için Pervin hanım ve ekibine teşekkür ediyoruz. Herkesin Nemrut’a gelmesini gün doğuşunu ve batışını izlemesini istiyoruz. Adıyaman'ın yöresel yemeklerini, Adıyaman’ın harfane grubunu dinlemelerini istiyoruz. Adıyaman'ın meşhur çiğ köftesini yemelerini istiyoruz. Adıyaman'a gelen bütün turistlere ve vatandaşlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.