Gümüşhane’de ‘Toprağını koru, iklimini koru’ yürüyüşü düzenlendi

-Tavşanıyla yürüyen vatandaş

-Sloganlar

-İstiklal Marşı okunması

-TEMA Vakfı temsilcisi Yusuf Oral'ın açıklamaları

-Etkinliğin sona ermesi



( GÜMÜŞHANE )- TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral:- “Türkiye’de verimli toprakların yüzde 86’sı erozyona maruz kalıyor” GÜMÜŞHANE



- Gümüşhane’de TEMA Vakfı temsilciliği tarafından 12-18 Kasım Erozyonla Mücadele haftası etkinlikleri kapsamında 'Toprağı koru, iklimi koru' sloganı ile yürüyüş düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden başlayan yürüyüşte ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve "Toprak kaybetmek hayat kaybetmektir", "Ormanı koru", "Yaşam toprakta filizlenir", "Toprak giderse hayat gider", "Türkiye çöl olmasın" yazılı dövizlerle çevre duyarlılığına dikkat çeken minik öğrenciler yürüyüş boyunca "Toprağı koru, iklimi koru" sloganı attı. “Türkiye’de verimli toprakların yüzde 86’sı erozyona maruz kalıyor” Bazı STK ve siyasi parti temsilcilerinin de destek verdiği, toplumda farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirilen etkinlik Fatih Parkında sona ererken, burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından söz alan TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral, Gıdaların yüzde 95’inin doğrudan veya dolaylı yollardan toprakta yetiştiği Türkiye’de verimli toprakların yüzde 86’sının erozyona maruz kaldığını söyledi.



İklim değişikliğinin bugünü ve yarını tehdit eden en önemli sorunlardan birisi olduğunu kaydeden Oral, “İklim değişikliğine özellikle fosil yakıt kullanımı sonucu ortaya çıkan sera gazları neden olmaktadır. Sanayi devrimini takiben bugüne dek dünyada meydana gelen ortalama 1 derecelik sıcaklık artışının 1,5 derecede sınırlı tutulması iklim değişikliğinin etkilerinin daha da şiddetlenmemesi için ciddi önem taşımaktadır. Bunu başarmak için öncelikle toprak olmak üzere bütün karbon yutaklarını korumamız gerekmektedir” dedi.

“Bugün ülkemizde hala 642 milyon ton toprak erozyonla taşınmakta” Dünyada ekilebilir arazilerin yüzde 33’ü toprak bozulumuna uğramış halde bulunduğunu kaydeden Oral, “Bugün ülkemizdeki en büyük toprak bozulumu nedenlerinin başında erozyon gelmektedir. Ülkemizde devam eden erozyonla mücadele çalışmaları neticesinde erozyona uğrayan toprak miktarımız her geçen gün azalmaktadır. Ancak hala 642 milyon ton toprak erozyonla taşınmakta, erozyonla taşınan 642 milyon ton toprağımızın 154 milyon tonunu ise deniz, dere ve göllerde kaybetmekteyiz” diye konuştu.

Orman varlığını korumak ve artırmanın erozyonu önlemenin en etkin yolu olduğuna değinen Oral, bu konuda herkesin üzerine ciddi sorumluluklar düştüğünü, devletlerin ve karar alıcıların sürdürülebilir toprak yönetimi konusunda daha somut adımlar atmaları gerektiğini vurguladı. Konuşmasında iklim değişikliğine de değinen Oral, “Yenilenebilir enerji kullanmalı, yerel ve ulusal yönetimlerin yenilenebilir enerjiye öncelik vermesi için talepte bulunmalıyız. Toplu taşıma ve bisiklet kullanmalı, kısa mesafeleri yürümeli, kaldırımların ve bisiklet yollarının iyileştirilmesi için talepte bulunmalı, daha az uçak kullanmalı ve demiryolu ulaşımı yatırımlarının artırılması için talepte bulunmalıyız. Enerji verimliliği yüksek elektrikli eşyalar kullanmalıyız. Yerelde üretilmiş gıda ürünlerini tercih etmeliyiz. Çöpümüzü azaltmalı, ambalajlı ürün satın almamalı ve her şeyi yerel yönetimlerden beklemeyip geri dönüşüme evde başlamalıyız. İklim değişikliği konusunda bilgilenmeli ve harekete geçmeliyiz” ifadelerini kullandı. Yürüyüşe bir vatandaşın kucağında tavşanıyla katılması ise ilgi odağı oldu.

