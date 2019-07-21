Gümüşhane’de silahlı vurgun: 1 ölü

-Tabela ve ambulans detayları

-Ölenin fotoğrafları



( GÜMÜŞHANE ) GÜMÜŞHANE



- Gümüşhane’de akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı vurgun olayında kayınbiraderinin tabancasından çıkan merminin ağır yaraladığı Hakan Akbağ hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde akşam saatlerinde evinin kapısında oturan 43 yaşındaki Hakan Akbağ’ın kayınbirederi M.A aracıyla geldiği olay yerinde Akbağ’ın üzerine tabancasıyla ateş etti. Tabancadan çıkan mermilerin kafasına isabet ettiği Akbağ, kanlar içinde olay yerine yığıldı. Komşuları ve akrabalarının olayı görmesinin ardından bölgeye çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan Akbağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzun yıllardan beri Gümüşhane kent merkezinde elektrik ustalığı ve işletmeciliği yapan Akbağ’ın yaralandığı haberini alan akraba ve arkadaşları Gümüşhane Devlet Hastanesine akın etti. Akbağ’ın vefat haberinin duyulmasının ardından hastane bahçesindeki çocukları ve yakınlarının ağıtları bahçeyi inletti. Kız kardeşinin eşini vuran M.A ise olayın ardından güvenlik güçlerine kendisi teslim olurken, sinir hastası olduğu iddia edilen M.A tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Akbağ’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

