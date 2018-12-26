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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gümüşhane'de kar yağışı

Gümüşhane'de kar yağışı

- Gümüşhane 'de şehir merkezinde kar yağışı - Araç temizleyen insanlardan detaylar - Sokaklardan detaylar - Trafikten detaylar Gümüşhane 'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 46 köye ulaşım sağlanamıyor.Kürtün ve Torul ilçelerinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran ve kent merkezinde de sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Torul 'da 18, Kürtün ilçesinde 28 köy yolu ulaşıma kapanırken, Kürtün'de okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kentte kar yağışı ve buzlanma nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerinin bugün öğlenden itibaren izinli sayılacaklar. Ayrıca taşımalı eğitim gören öğrenciler için öğleden sonra okullar tatil edilecek.Kar yağışının devam ettiği kentte Gümüşhane - Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane - Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane - Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane - Kelkit arasındaki Pekün Dağı ve Gümüşhane - Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçitlerinde tipi etkili olurken ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Taşımalı Eğitim Kullar Öğrenciler Kamu Görevlileri Kar Yağışı 

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