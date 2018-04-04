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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Gümüşhane'de fırtına kovanları böyle dağıttı

Gümüşhane'de fırtına kovanları böyle dağıttı

-güvenlik kamerası görüntüleri

( GÜMÜŞHANE ) GÜMÜŞHANE

Gard Hava Sıcaklığı Kamera Güvenlik Kamerası Şiddetli Rüzgar 


- Gümüşhane’de önceki gün akşam saatlerinde birdenbire soğuyan havanın ardından il merkezinde etkili olan fırtınanın dağıttığı arı kovanları güvenlik kamerasına yansıdı. Bahar mevsiminde iken hava sıcaklığının 15 dereceden fazla düşmesi sonucu yeniden kış soğuğuyla başbaşa kalan Gümüşhane’de önceki gün şiddetli rüzgar etkili olmuştu. Akşam saatlerinde yaklaşık 30 dakika boyunca vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan şiddetli rüzgarın etkisi merkeze bağlı Mescitli köyünde bulunan bir güvenlik kamerasında ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda şiddetli rüzgarın etkisiyle ilk önce arı kovanlarının kapakları uçtu. Uçma sırasında öndeki kovanlara da zarar veren kapaklar daha sonra arıları rüzgardan korumak için yapılan brandayı da parçalayarak bağlı olduğu demirlerin eğilmesine sebep oldu. Yaklaşık 10 arılı kovanın zarar gördüğü olayda kovanların uçuştuğunu güvenlik kamerasından anlık takip eden arıcı büyük şok yaşadı. (RE-ÖS-Y)
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