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29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Gümrükte oluşan teknik arıza, kilometrelerce tır kuyruğuna sebep oldu

Gümrükte oluşan teknik arıza, kilometrelerce tır kuyruğuna sebep oldu

Tır kuyruğu

Uzunlu Teknik Arıza 

-Röportaj

( İSTANBUL - ÖZEL - DRONE) İSTANBUL

- Ataşehir’de Erenköy Gümrük Müdürlüğü’nde yaşanan teknik bir arıza, kilometrelerce uzunlukta tır kuyruklarının oluşmasına sebep oldu. Gümrükte işlem yaptıramayan şoförlerden kimi yolda beklerken kimi de yol kenarında park ederek kontak kapattı. Uzun tır kuyrukları havadan görüntülendi. Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağıyolu Caddesinde bulunan Erenköy Gümrük Müdürlüğünde iddiaya göre yaşanan teknik bir arıza, gümrük önünde kilometrelerce uzunlukta tır kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Şoförler, tırları ile gümrüğe girebilmek için saatlerce gümrük önünde beklediklerini belirtti.
Kimi şoförler yolda yoğun trafikte ilerlemeye çalışırken kimisi de yol kenarında park ederek kontak kapattı. Yolda bekleyen tır şoförlerinden biri, “İki saattir olduğumuz yerde bekliyoruz. Normalde böyle olmazdı ama herhalde içeride sıkıntı var sanırım” dedi.
Oluşan uzun tır kuyrukları drone ile havadan görüntülendi.
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