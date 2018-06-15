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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Gülveren'den tedavi gören gazilere bayram ziyareti - ANKARA

Gülveren'den tedavi gören gazilere bayram ziyareti - ANKARA

- Ramazan Bayramı ziyaretleri - Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren'in tedavi gören gazilere ziyarette bulunmasıGülveren'den tedavi gören gazilere bayram ziyareti - Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören gazilere ziyarette bulunduANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Gaziler Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören gazileri ziyaret etti.Gülveren, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyarette bulunduğu gazilerin bayramlarını kutladı, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.Ziyaret sırasında 2006 yılında Diyarbakır'da bölücü terör örgütüyle girdiği çatışmada bir bacağını kaybeden er Şakir Gülmez ile Gülveren arasında duygusal diyalog yaşandı.Devlet büyüklerinin ziyaretinin kendilerine en büyük moral olduğunu belirten Gazi Gülmez, "Bizim istediğimiz sadece hatırlanmak. Kaybettiklerimizin karşılığı yok, tüm dünyayı verseniz geri gelmez ama tek isteğimiz devlet büyükleri tarafından hatırlanmak." dedi.
Gülveren de fırsat buldukça şehit yakınları ve gazileri ziyaret ettiğini dile getirerek, "Beklentileri sadece bir 'Merhaba' demek, başka beklentileri yok. Hiç kimse de üzülmüyor. Şehit oluyor, annesi üzülmüyor, yaralanıyor, gazilerimiz üzülmüyor. Hepsi şeref duyuyor çünkü hepsi vatan için, memleket için bu fedakarlıklarda bulunuyorlar. Ben sırf özel günlerde gelinmesine de karşıyım. Bizim her zaman bu eksikliğimizi gidermemiz lazım." şeklinde konuştu.
Gülveren, daha sonra İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena Stadı önünde 2016 yılında çevik kuvvet otobüsü ve TOMA aracına yapılan bombalı saldırıda yaralanan polis memuru Muammer Ateş'i tedavisinin sürdüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Şehit Yakınları Çevik Kuvvet Bombalı Saldırı Bayram Ziyareti Terör Örgütü 

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