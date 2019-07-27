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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gülnar'da eşinin bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi - MERSİN

Gülnar'da eşinin bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi - MERSİN

- Mersin 'de eşinin bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi - Kadının cenazesinin Ulu Camiye getirilişi - Cenaze namazının kılınmasından detaylar Mersin 'de eşinin bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi - Gülnar ilçesinde pazar alışverişinden dönen 36 yaşındaki kadın, kocasının bıçaklı saldırısı nedeniyle hayatını kaybetti - Polis ekiplerince yakalanan zanlı ise tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin 'in Gülnar ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, 2 çocuk annesi Hatice Kavak (36), pazar alışverişinden döndüğü sırada, Ulu Cami yakınında eşi Durmuş Ali Kavak'ın bıçaklı saldırısına uğradı.Ambulansla Gülnar Devlet Hastanesine kaldırılan Kavak, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Silifke Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekiplerince suç aletiyle kısa sürede yakalanan zanlı ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Hatice Kavak, Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Ayvalı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.Cenaze töreni sırasında öldürülen genç kadının 2 oğlu uzun süre tabutun başından ayrılmazken, yakınları da gözyaşı döktü.Kavak'ın kocasından boşanmak istediği için saldırıya uğradığı iddia edildi.

İlk Müdahale Alışveriş Bıçaklı Saldırı Cenaze Namazı Pazar Alışverişi 

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