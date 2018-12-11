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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Gül ve lavanta kokulu turizm tanıtımı

Gül ve lavanta kokulu turizm tanıtımı

Bakanın stantlara ziyareti

Astronomi Yatırımcı Kozmetik Ürünler Ziyaretçiler Kozmetik Ürün 

-Stantlardaki ziyaretçilerden detay

( BURDUR ) BURDUR

- Travel Turkey İzmir’de gül ve lavanta kokularına geldiklerini söyleyen ziyaretçilere, Isparta ve Burdur’un gül ve lavanta, doğa, tarih gibi çok sayıdaki turizm değerleri tanıtıldı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Burdur Valisi Hasan Şıldak öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonunda gül ve lavanta turizmiyle yeni destinasyon olan Isparta ve Burdur’un tanıtım çalışmaları 12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi’nde sürdürüldü. Uluslararası turizm profesyonelleri ve seyahat tutkunlarını buluşturan fuarda BAKA’nın açtığı Isparta ve Burdur stantlarından tanıtılan kozmetik ürünlerinin yaydığı gül ve lavanta kokuları dikkat çekti. Çok sayıda ziyaretçi, gül ve lavanta kokularını duyunca standa yöneldiğini ifade ederken, Batı Akdeniz stantlarında; gül ve lavanta turizm potansiyeli başta olmak üzere Salda ve Eğirdir gölleri, Davraz ve Salda kayak merkezleri gibi doğa ve kamp turizmi ile doğal güzellikler ile tarihi turizm değerleri ve yöresel ürünlerin etkin tanıtımı yapıldı. Turizm profesyonelleri ile seyahat tutkunları ile yeni tur ve seyahat planları için olumlu geçen ikili görüşmeler de gerçekleştirildi.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği TÜRSAB ile İZFAŞ ortaklığında ülkemiz ile farklı ülkelerin turizm zenginlikleri, farklı destinasyonların buluştuğu Travel Turkey İzmir’de Burdur ve Isparta stantlarını çok sayıda yerli ve yabancı turizm yatırımcıları, acentalar, satın alıcılar ve tatil planı olan son tüketiciler ziyaret etti. Batı Akdeniz standındaki gül ve lavanta kokularının kendilerini stantlara çektiğini ifade eden yerli ve yabancı ziyaretçiler, Isparta ve Burdur stantlarında gül ve lavantadan elde edilen su, yağ ve kolonyaları inceledi. Gül ve lavanta lokumu, ceviz ezmesi, haşhaşlı yufka, haşhaş ve kabak helvası gibi yöresel ürünleri tatma imkanı da bulan ziyaretçiler, gül ve lavanta turizmi, doğa ve tarihi güzellikler ile turistik tesisler hakkında bilgilendirildi. Stantlardaki görüşmelerde de yeni tur programları, ticari işbirlikleri ve rezervasyonlar konusunda olumlu ön görüşmeler gerçekleştirildi.
Ziyaretçiler, stantlardaki gül, lavanta, Eğirdir ve Salda gölleri gibi bölgenin güzelliklerinin görselleri önünde de bol bol fotoğraf çektirdi. BAKA’nın Isparta ve Burdur stantlarında; Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, Güneykent Belediyesi, Bizim Eğirdir Platformu Lavanta Kokulu Köy Kadın Kooperatifi, oteller, gül ve lavanta ürüten firmalar tanıtım çalışması gerçekleştirirken Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer ile BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci de stantta ziyaretçilerle ilgilendi. Eğirdir Belediyesi ve Gülbirlik ise, kendi açtıkları stantta tanıtım çalışmalarını sürdürdü. 38 ülke ve 48 ilden bin 200’ün üzerinde katılımcının yer aldığı 12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi’ni, bu yıl 44 bin 19 kişi gezdi. Yerli ve yabancı turizm yatırımcıları, acenteler, satın alıcılar ve tatil planlayan son tüketicilerin ilgi gösterdiği fuarda, eş zamanlı olarak Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi de gerçekleştirildi.

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