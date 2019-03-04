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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Guaido, Venezuela’ya Döndü

- Guaido, Venezuela’ya Döndü

havaalanı karşılama

( KARAKAS ) - Guaido, Venezuela’ya döndü KARAKAS

Devlet Başkanı Başsavcı Yurt Dışı Yasağı Yurt Dışı Alabalık 


- Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, yurt dışına çıkış yasağına rağmen gerçekleştirdiği Latin Amerika turunun ardından ülkeye geri döndü. Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, yurt dışı yasağına rağmen gittiği Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Ekvador’un ardından ülkeye geri döndü. Guaido, başkent Karakas’taki Maiquetia Uluslararası Havalimanında büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı. Havaalanında bir arabanın üstüne çıkarak konuşma yapan Guaido, “Sevgili ülkemize geri döndüm. Şimdi halkımızın olduğu yere gideceğiz” dedi.
Guaido, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kendisini karşılamaya gelenlere teşekkür ederek Cumartesi günü kitlesel gösteri için çağrıda bulundu. Venezuela Başsavcısı Tarek Willam Saab kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun ülkeden ayrılmasının yasaklanması ve mal varlıklarının dondurulması için yaklaşık bir ay önce Yüksek Mahkemeye başvurmuştu. Yüksek Mahkeme, başsavcının talebini onaylayarak Guaido’ya ülke dışına çıkış yasağı koymuştu.
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