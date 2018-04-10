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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
- Grevler Köln'ü de vurdu

- Grevler Köln'ü de vurdu

Havaalanından görüntüler

Hastane Hava Ulaşımı Grev 

-Röportajlar

( KÖLN ) KÖLN

- İşçi sendikası Verdi’nin çağrısıyla bugün Almanya genelinde başlayan grevler, Köln şehrinde de hava ulaşımını büyük ölçüde aksattı. Almanya'da Alman Birleşik Hizmet İşleri Sendikası’nın (Verdi) yaptığı çağrıyla gerçekleşen grevler hava ulaşımını büyük ölçüde aksattı. Birçok uçuşun iptal edildiği Köln-Bonn Havaalanı'na saat 11’e kadar hiçbir uçuş yapılmadı. Köln’e inmesi gereken uçaklar Düsseldorf Havaalanına inmek zorunda kaldı. Köln-Bonn Havaalanı yetkilileri, 81 uçuşun iptal edildiği ve çarşamba sabah saat 6’ya kadar grevin devam edeceğini açıklayarak, yolcuların havaalanına gelmeden uçuşları hakkında bilgi edinmelerinin faydalı olacağını belirtti.
Grevde olan sendika yetkilileri grevin çalışanların hayat koşullarını iyileştirmek için yapıldığını bundan dolayı yolculardan anlayış beklediklerini söylüyor. Köln-Bonn Havaalanında çalışan Yener Akdoğan, taleplerinin yüzde 6 ücret artışı veya 200 Avro olduğunu belirtti.
Akdoğan, "Köln-Bonn Havaalanında bagaj bölümünde çalışıyorum. Talebimiz yüzde 6 zam veya 200 Avro istiyoruz. Meslek sahibi olan arkadaşlarımızın süresiz alınmasını, kadroya dahil edilmesini istiyoruz. Bu yüzden, bu ilk grevdir. Konuşmalar daha devam ediyor. Konuşmalar sonuç vermeyse grevin devam edeceği söyleniyor" şeklinde konuştu.
Sendika temsilcisi olan Gerd Huber, "Meslek sahibi olan arkadaşlarımızın da ücretlerinin 100 Euro’ya yükseltilmesini istiyoruz. Taleplerimiz arasında hastanelerdeki çalışan arkadaşlarımızın gece mesailerinin daha iyi ücretlendirilmesi de var" dedi.

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