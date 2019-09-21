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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin ilk gününde konuşma yaptı - NEW YORK

Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin ilk gününde konuşma yaptı - NEW YORK

- Toplantıdan detaylar - Greta Thunberg'in konuşmasıNEW YORK - Genç iklim aktivistleri, dünya liderlerine iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını artırmazlarsa tekrar seçilemeyecekleri uyarısında bulundu.İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 700 genç iklim aktivisti Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nin ilk gününde bir araya geldi.Dünyanın birçok ülkesinden zirveye katılan genç iklim aktivistleri iklim değişikliğiyle mücadele için değişim talep etti.Liderlerin iklim politikalarında ''radikal değişiklikler'' yapma yükümlülüğü taşıdığına dikkati çeken genç aktivistler, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını artırmayan liderlerin tekrar seçilmemeleri için sefer olacakları uyarısında bulundu.

Politika İklim Değişikliği İsveç 

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