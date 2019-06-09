Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Gözüne diken batan kaplumbağayı gezgin öğretmen kurtardı

Gözüne diken batan kaplumbağayı gezgin öğretmen kurtardı

Öğretmenin kaplumbağanın gözündeki dikeni çıkartması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Kayalı Öğretmen Harekete Geç Öğrenciler Irak 


- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan öğretmen Ümit Bartın, gözüne diken bakan kaplumbağayı kurtardı. Hemen her hafta ilçenin bir bölgesini gezen ve ‘gezgin öğretmen’ öğretmen olarak bilinen Ümit Bartın, güzellikleri keşfedip fotoğraflamaya devam ediyor. Son olarak gittiği doğa yürüyüşünde gözüne diken batan kaplumbağayı fark eden Ümit Bartın, hemen harekete geçti. Bartın, uzun uğraşlar sonucu dikeni battığı bölgeden çıkararak kaplumbağayı doğaya bıraktı. Şehirden 15 kilometre uzaklıktaki İran ve Irak sınırı arasında bulunan dağlarda doğa yürüyüşüne çıktığını ifade eden Bartın, “Engebeli ve kayalıkların çok olduğu bir yerdeydim. Gölge olan bir alanda mola vermek için uzandım. O esnada küçük bir kaplumbağayı fark ettim. Küçük kaplumbağayı incitmeden elime aldım. Kaplumbağanın sol gözünün biraz yukarısında diken gibi bir şeylerin olduğunu gördüm. Durumun farkına vardıktan sonra kaplumbağayı sakin bir şekilde elime alarak başını kabuğundan çıkarmasını bekledim ve gözüne batan dikeni çıkarmaya çalıştım. Bir süre aynı işlemi tekrarladım ve sonunda dikeni tutup saplandığı yerden çıkardım. Güzel bir şekilde kaplumbağaya zarar vermeden doğaya salıverdim” dedi.
Bartın, bir eğitimcinin sadece dört duvar arasında öğrencilere bir şeyler öğreten kişi olmadığını dile getirerek, “Öğretmen, bulunduğu her ortamda, gördüğü her olumsuz durumu iyiye dönüştürmek için uğraşan ve sürekli bu düşünceyle hareket eden kişilerdir. Küçük kaplumbağanın acı içinde hareketlerini gördüğümde o durumdan çıkarmak için uğraştım ve dikeni çıkaramasaydım onu bu durumdan kurtarmak için ilçeye veterinere getirirdim. Kaplumbağanın yaşadığı mutluluk aynı zamanda kalbimde hissettiğim büyük tatlı bir rahatlamaydı. Doğaya ve içindeki canlılara merhametle, sevgiyle yaklaşalım hep” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı