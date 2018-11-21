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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Gözetimsiz sınav' uygulaması yaygınlaşıyor - AĞRI

'Gözetimsiz sınav' uygulaması yaygınlaşıyor - AĞRI

"Gözetimsiz sınav" uygulaması yaygınlaşıyor - AĞRI - Öğrencilerin sınıfta sınav heyecanı - Okul müdürünün konuşması - Okul müdürünün sınıf öğretmenine teşekkür etmesi "Gözetimsiz sınav" uygulaması yaygınlaşıyor - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dile getirdiği "gözetimsiz sınav" uygulaması, Ağrı 'nın Patnos ilçesinde de hayata geçirildi - Cengiz Topel Ortaokulu Müdürü Sebahattin Kılıç: - "İnsanımızı bu şekilde yetiştirebilmenin mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Yaparak, yaşayarak ve uygulayarak eğitimi burada birebir aktarmak istiyoruz"AĞRI (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, katıldığı bir programda dile getirdiği "Gözetimsiz sınav" uygulaması", Ağrı 'nın Patnos ilçesindeki Cengiz Topel Ortaokulu'nda da hayata geçirildi.Bir süre önce Kahramanmaraş'taki bir okulda uygulanan "gözetimsiz" sınavlar, Patnos ilçesindeki Cengiz Topel Ortaokulu'nda da "Biz size güveniyor ve inanıyoruz" temasıyla başlatıldı.Uygulamayla öğrenciler, öğretmensiz sınıflarda sınava giriyor.Okul Müdürü Sebahattin Kılıç, Bakan Selçuk'un, "Biz hepimiz öğrenme yolculuğundayız. İsterim ki bir okul çıksın 'gözetimsiz sınav yapıyoruz' desin, isterim ki bir başka okul eleştirel düşüncenin örneği olsun." sözlerini hatırlattı.Selçuk'un bu sözlerinden yola çıkarak uygulamayı okulda başlattıklarını anlatan Kılıç, şöyle konuştu:"Okulumuzda şu an sınav haftasındayız ve çok önemli bir projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un gözetimsiz sınav hayalini okulumuzda denemek istedik. Öğrencilerimiz birbirine bakmadan, kopya çekmeden yazılılarına devam edecekler. Bu olumlu ve ılımlı davranışlar alışkanlık haline gelsin istiyoruz. İnsanımızı bu şekilde yetiştirebilmenin mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Yaparak, yaşayarak ve uygulayarak eğitimi burada birebir aktarmak istiyoruz."Projeden memnuniyetini dile getiren öğrenciler ise Bakan Selçuk, okul idaresi ve öğretmenlere teşekkür etti.

Alışkanlık Öğretmenler Öğretmen Sınıf Öğretmeni Öğrenciler 

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