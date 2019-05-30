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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gözaltına alınan Suriyeli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Gözaltına alınan Suriyeli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı

arşiv görüntüler

( BURSA ) - Suriyeli şahıs ifadesinde "Ben bu sözü kadına vuran adam için kullandım başkası için değil. Sözlerim çarpıtıldı" dedi.
BURSA

Adli Kontrol Akalan Kamera Trol 


- Bursa’da tartışma esnasında 'kafa keseceğim’ dediği anda yerel bir gazetenin kamerasına yakalanan ve olaydan sonra gözaltına alınan Suriyeli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şahsın ifadesinde sözlerinin çarpıtıldığını söylediği belirtildi. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda yaşandı. Yanındaki çocuğu sokak ortasında darp eden bir kadına Türk bir genç, "Burası Türkiye, burada çocuğunuzu darp edemezsiniz" diye tepki gösterdi. O esnada kadınla birlikte yürüyen A.A.F. isimli Suriyeli şahıs, "Kafa keseceğim" diye tepki gösterdi. O anlar ise yerel bir gazetenin kamerasına yansıdı. Olaydan sonra A.A.F. isimli şahıs gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan A.A.F., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.A.F. ifadesinde sözlerinin çarpıtıldığını söyleyerek, “Olay kameralara yansıdığı gibi değil, ben arkadaşlarımla yolda yürüyordum. O esnada bir adam ve kadın kavga etmeye başladı ve adam kadına vurdu. Bunu görünce adamla kavga etmeye başladım. Etraftakiler ayırmaya çalıştı. Sonra ellerinde mikrofon olan birileri geldi. Neler olduğunu sordu ben de ‘Kadına vuruyor, onun kafasını keserim’ dedim. Ben bu sözü kadına vuran adam için kullandım başkası için değil. Sözlerim çarpıtıldı” dediği öğrenildi.
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