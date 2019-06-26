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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Göz açıp kapayıncaya kadar çantayı götürdüler

Göz açıp kapayıncaya kadar çantayı götürdüler

-ÇANTASI ÇALINAN BAYANIN POLİS EKİPLERİNE OLAYI ANLATMASINDAN GÖRÜNTÜ

Yaşlı Kadın Yabancı Turist Para Çantası Cep Telefonu Polis Ekipleri 

--ÇANTASINI ÇALDIRAN BAYANDAN GÖRÜNTÜ
--ÇANTANIN ÇALINDIĞI BANKTAN VE PARKTAN GÖRÜNTÜ

( BURSA - ÖZEL)- Bursa'da çantasını bankta unutan kadın arkasını döndüğünde çantasını bulamadı- Turistik alanlarda artan hırsızlık olayları dikkat çekiyor BURSA

- Bursa Ulucami'nin bahçesindeki bir bankta çantasını unutan yaşlı kadın bir süre yürüdükten sonra arkasına döndü. Çantasını olduğu yerde göremeyen kadın şaşkına döndü. Turistik bölgelere adeta pusu kuran hırsızlar yerli ve yabancı turistlere huzur vermiyor. Dilenci ve seyyar satıcı kılığına bürünüp turist ziyaretlerinin bol olduğu bölgelere dadanan şüpheli şahıslar en ufak fırsatları bile kaçırmıyor. Geçtiğimiz gün tarihi Ulucamii'nin yanındaki Orhangazi Parkı'nda gerçekleşen olayda, cami ziyaretinde bulunduktan sonra dinlenmek için parktaki bir banka oturan Ş.A. isimli yaşlı kadın, kalkarken elindeki para çantasını bankta unuttu. 10 metre ilerledikten sora çantasını unuttuğunu anlayan Ş.A. arkasını döndüğünde çantanın yerinde yeller estiğini farketti. Yaşlı kadın polis ekiplerine haber verip çantasının çalındığı bilgisini verdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri hırsızlık şüphelisini bulmak için çalışma başlattı. Çalınan çatanın içinde 100 lira para ve cep telefonu olduğunu öğrenildi. (BRK-UGR-
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