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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Görme engellilere yönelik bilgisayarlar üniversite kütüphanelerinde

Görme engellilere yönelik bilgisayarlar üniversite kütüphanelerinde

Bilgisayardan detaylar

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( SİVAS -ÖZEL) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) görme engelli öğrenci ve personellerin kullanabileceği bir tanesinin piyasa değeri 25 bin dolar olan özel tasarımlı bilgisayarları kütüphanelerine yerleştirdi SİVAS

- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) görme engelli öğrenci ve personellerin kullanabileceği bir tanesinin piyasa değeri 25 bin dolar olan özel tasarımlı bilgisayarları kütüphanelerine yerleştirdi. Engelli öğrenci ve personele yönelik açılan Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi (CENGEL) farkındalık oluşturan çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında Cumhuriyet Üniversitesine tahsis edilen, bir tanesinin piyasa değeri 25 bin dolar olan, görme engellilere yönelik 4 bilgisayardan 2 tanesi Merkezi Kütüphane ve İlahiyat Fakültesi Kütüphanesine teslim edildi. Teslim törenine SCÜ Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Doğan, CENGEL Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mustafa Hasbek ve Eğitim Bir-Sen Sivas Şubesi Engelliler Komisyonu Başkanı Selman Devecioğlu katıldı.
Törende konuşma yapan CENGEL Koordinatörü Prof. Dr. Toparlı, “Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız'ın girişimleriyle Üniversitemizde engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına epeyce önemli çalışma yaptık. Bunlardan birisi de bu bilgisayardır. Görme engelliler için özel olarak tasarlanan bilgisayarın piyasa değerinin yaklaşık 25 bin dolar civarındadır.” şeklinde konuştu.
Engelsiz bir üniversite olma yolunda önemli mesafeler alındığını söyleyerek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ise konuşmasında, “Birinci bilgisayarı Merkezi Kütüphanemize teslim etmiştik, ikincisini de İlahiyat Fakültesi Kütüphanesine teslim ediyoruz. Görme engelli öğrencilerimiz ve çalışanlarımız bu bilgisayarlar sayesinde kitapları okuyabilecekler. Ayrıca Selman Deveci tarafından on bin kitap da daha önce kütüphanemize verilmişti. İki kütüphanede görme engellilerimizin kullanabileceği iki alan belirledik. Ayrıca görme engelliler bu bilgisayarı kullanmak istiyorlarsa bunun için de eğitim verecek durumdayız. CENGEL birimimiz tarafından engellilere yönelik yapılan çalışmalara bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Selman Devecioğlu bilgisayarların kullanımını uygulamalı olarak gösterdi.
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