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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Görme engellilere E-KPSS kursu

Görme engellilere E-KPSS kursu

Şanlıurfa

Görme Engelli Vatandaş Görme Engelli Engelli Vatandaş Allah 

-Görme engelli vatandaşlar eğitimi için kurs açıldı
-Görme engelli vatandaşlardan görüntüler
-Eğitim hocasından detaylar
-Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın konuşması
-Kurstan görüntüler
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da görme engelli vatandaşların sınavlara daha kolay hazırlanmalarına yönelik E-KPSS kursu açıldı. Haliliye’de görme engelli vatandaşların öğrenim olanağı sağlamak için E-KPSS kursu açıldı. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde açılan kursta, öğretim üyeleri rehberliğinde hazırlanan programlar kapsamında görme engelli vatandaşlar sınavlara hazırlanıyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, açılan eğitim kursu ziyaret ederek, görme engelli vatandaşların sosyal yaşamın her karesinde yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.
“Görme engelli vatandaşlarımız için açtığımız kurs bölgede ilktir” Görme engelli vatandaşların eğitim gördüğü kursu ziyaret eden Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz kurslarına devam ediyor. Bu kapsamda 3 Aralık Dünya Engelleri Günü münasebetiyle Haliliye Belediyesi görme engelli kardeşlerimiz için E-KPSS ile ilgili kurs başlattık. Kursumuz başlamış durumda inşallah görme engelli kardeşlerimiz topluma daha yararlı bireyler haline getirilmesi adına bizler burada kurslarımız vereceğiz. Engelli kardeşlerimizle bir araya geldik. Bizlerden bir de servis talepleri, oldu. Bu servis taleplerine de yerine getireceğiz. Haliliye Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın sosyal anlamda hayatlarını her karesinde yer almak adına, onların hayatlarını kolaylaştırmak adına belediyemiz vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edecektir. Görme engelli vatandaşlarımız için açtığımız kursumuzda bölgede ve Şanlıurfa’da tektir. Haliliye Belediyesi ilklerin ve yeniliklerin Belediyesi olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı. (SÖ-SD-Y)
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