Görme engelliler yardım etmek isterken kıranlardan dertli

-Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkan Yardımcısı Feruzu Kaledibi konuşması

-DİDER Başkanı Sedat Mıhçı konuşması

-Görme engelli üniversite öğrencisi ve sanatçı Ahizer Özbek, engellilere yardım konusundaki canlandırması

-Adige Kültür Derneği Akordeon ekibinin müziği

-Görme engelli üniversite öğrencisi ve sanatçı Ahizer Özbek’in mini konseri

-Görme engelli üniversite öğrencisi ve sanatçı Ahizer Özbek ile röp.

-sineme ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi ile dizi oyuncusu Volkan Yürük’ünde sahne aldığı tiyatro oyunundan görüntü

-Genel ve detay



( DÜZCE ) DÜZCE



- Beyaz Baston Haftası dolayısıyla Beyaz Ay Derneği, Düzce İşçileri Yardımlaşma Derneği ve Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanları görme engelli vatandaşlarla bir araya geldi. “Bugün bir iyilik yapalım” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan görme engelli üniversite öğrencisi ve sanatçı Ahizer Özbek, engelli bireylere yardım etmek isterken onları kıranlardan yorulduklarını söyledi.



7-14 Ocak tarihleri arasında kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Düzce’de etkinlik düzenlendi.

Beyaz Ay Derneği, Düzce İşçileri Dayanışma Derneği ve Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanları tarafından “Haydi bugün bir iyilik yapalım” sloganıyla düzenlenen etkinlikte Beyaz Ay ve Düzce İşçileri Derneği üyeleri ile fabrika çalışanları bir araya geldi. Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkan Yardımcısı Feruzu Kaledibi, yaptığı konuşmada; “1921 yılından bu yan a kutlanan etkinilik ve farkındalık oluşturma açısından Türkiye’de değişik yerlerde yapılan etkinliklerin en farklısı bugün Düzce’de gerçekleştiriliyor. Görme engellilerin yanında olduğu için Düzcelilere teşekkür ediyorum” dedi.

Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi görme engelli 24 yaşındaki Ahizer Özbek ise sahne alarak özellikle görme engelli bireylere yardım ederken yapılması gerekenleri canlandırma ile anlattı. Düzce İşçileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Sedat Mıhçı ise konuşma yaparak DİDER’in yaptığı iyilik projelerini anlattı. Mıhçı; “DİDER kurulduğu günden bu yana iyilik projelerini hayata geçirdi. Bundan sonra da iyilik projelerine devam edecek” dedi.

Konuşmaların ardından Adige Kültür Derneği akordeon sanatçıları mini bir konser verdi. Ardından görme engelli üniversite öğrencisi ve sanatçı Ahizer Özbek, mini bir halk müziği konseri verdi. Ahizer Özbek, konser sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada; Engelli ve özellikle görme engelli bireylerin en çok yardım etmeye çalışan ancak yanlış yaklaşımlar sergileyen vatandaşların kendilerini üzdüğünü belirterek, doğru yaklaşımla engelli bireylerin hayatlarını düzgün şekilde yaşayabileceklerini dile getirdi. Programın sonunda ise sineme ve tiyatro oyuncusu Nurullah Çelebi ile dizi oyuncusu Volkan Yürük’ünde sahne aldığı tiyatro oyunuyla sona erdi.



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