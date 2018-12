Görme engelli rolündeki öğrencilerin sosyal deneyi büyük ilgi gördü

-ziyaretten fotoğraflar



( BURSA ) BURSA



- Dünya Engelliler günü sebebiyle öğrencilerin görme engelli rolünde çektikleri sosyal deney dikkat çekti. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, videoyu çeken gençleri makamında ağırladı İnegöl Ertuğrulgazi Kültür ve Yaşatma Derneği Gençlik Komitesi, dernek yönetiminin de katkılarıyla 03 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir sosyal deney hazırladı. Bir banka önünde yapılan çekimlerde, görme engelli rolündeki bir genç, kaldırımdaki taşlara takılarak düşüyor. Bunu gören vatandaşlar hemen gencin yardımına koşuyor. Bazı vatandaşlar görme engelli genç taşlara takılmadan duruma müdahale ederek yoluna devam etmesini sağlıyor. Yine Adliye kavşağında karşıdan karşıya geçerken düşen bir engellinin canlandırılmasında, olayı gören vatandaşların tamamı yardıma koşuyor. İnegöl Ertuğrulgazi Kültür ve Yaşatma Derneği Gençlik Komitesi, yapılan bu sosyal deneyin sonunda 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü hatırlatarak “İnegöl Ertuğrulgazi Kültür ve Yaşatma Derneği Gençlik Komisyonu olarak sosyal deney yapmak ve her bireyin bir engelli adayı olduğunu hatırlatmak istedik. İnegöl halkı olarak engelli vatandaşlarımıza yardım etmemiz gerektiğini düşündük. Engelliye engel olmamamız ve onlara sadece bir gün değil her gün destek olmalıyız. Yaptığımız sosyal deneyde de ilçe halkımızın yakın ilgisini gördük. Herkese teşekkür ederiz” mesajını verdi. Kısa sürede büyük ilgi gördü Gizli çekimlerle vatandaşların haberdar olmadan duygularını yansıttığı bu sosyal deney çalışması, sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede büyük ilgi gördü. Ayrıca onlarca ulusal ve yerel medya mecrasında da bu çalışma kendine yer bularak örnek teşkil etti. Başarılı farkındalık çalışması amacına ulaşırken, Belediye Başkanı Alper Taban’da dün akşam sosyal deneyi hazırlayan gençleri ve Ertuğrulgazi Derneği Başkanı Faruk Toptaş’ı makamında ağırladı. Belediye Başkanı Alper Taban’ın daveti üzerinde Başkanlık makamına gelen dernek başkanı Toptaş ve videonun hazırlanmasında emeği geçen gençlik komitesi üyeleri, sosyal deney fikrinin nasıl geliştiği konusunda bilgiler verdi. Belediye Başkanı Alper Taban, duyarlılıkları ve başarılı çalışmalarından dolayı gençleri tebrik ederek, “Çok güzel ve kaliteli bir iş yaptığınızı gördük. Teşekkür ediyorum bu çalışma için. Emeği geçen her kim varsa başta genç kardeşlerimiz olmak üzere takdir ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz” dedi.

İnegöl Ertuğrulgazi Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Faruk Toptaş ise “Bu çalışmayla aynı zamanda bizim milletimizin içinde olan merhamet duygusunu, acıma duygusunu, sevgiyi de görmüş olduk. Arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Göreve geldiğimizde de ifade etmiştik, üzerinde çalışacağımız iki ana konu vardı. Birincisi folklorumuzu geliştirmek diğeri de gençlerimize yönelik faaliyetlerle gençlerimizi ön plana çıkarmak, onların gelişimine katkı sağlamak. İnşallah yapacağımız çalışmalarla bu hedeflerimize ulaşacağız” dedi.

Başkan Taban, konuklarına hediye takdiminde de bulundu.