Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Görme engelli iki kardeş teravih namazı kıldırdı - DİYARBAKIR

Görme engelli iki kardeş teravih namazı kıldırdı - DİYARBAKIR

- Görme engelli iki kardeş teravih namazı kıldırdı - Görme engelli kardeşler Kamuran Aytan ve Reşat Aytan'nın detay görüntüleri - Görme engelli iki kardeşin Teravih namazını kıldırmaları - Aytan kardeşlerin konuşmalarıGörme engelli iki kardeş teravih namazı kıldırdı - Diyarbakır 'ın Silvan ilçesinde doğuştan görme engelli iki kardeş, Kur'an - ı Kerim'i ezberledikten sonra müftülük tarafından teravih namazını kıldırmak için Belediye Camisi'nde görevlendirildiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Silvan ilçesinde doğuştan görme engelli 2 kardeş tüm zorluklara rağmen en büyük hayalleri olan Kur'an - ı Kerim'i ezberleyip hafız olduktan sonra ramazan ayı boyunca teravih namazı kıldırdı.Silvan ilçesinin Kumgölü Mahallesi Dört Çatı mezrasında oturan doğuştan görme engelli Reşat (28) ve kardeşi Kamuran Aytan (26), Kur'an - ı Kerim'i 1,5 yılda ezberledikten sonra, İlçe Müftülüğünce ramazan ayı boyunca Belediye Camisi'nde görevlendirildi.Kamuran Aytan, AA muhabirine Kürtçe yaptığı açıklamada, hafızlık belgesini başarıyla aldıklarını, teravih namazını hatimle kıldırdığı zaman daha çok rahatladığını söyledi.

Aytan, "Benim bütün Müslümanlara tavsiyem Kuran'ı öğrenin ve öğretin." dedi.
Reşat Aytan da Kur'an - ı Kerim'i öğrenirken birçok zorlukla karşılaştıklarını, fakat eğitimlerini sürdürmeye devam ettiklerini belirterek, ramazan ayı boyunca teravih namazını kıldırdıkları için mutlu olduklarını kaydetti.
Aytan, "Allah rızası için biz bu manevi hizmeti yapmamızdaki amaç insanların bizden faydalanırsa inşallah Allah ahirette güzel bir derece nasip eder. Bizim topluma en büyük tavsiyemiz Kur'an yolunda yürümek ve en güzel bir şekilde okumaktır." ifadelerini kullandı.

Ramazan Ayı Teravih Namazı Görme Engelli Muhabir Doğuş 

İlgili Foto Galeriler
Darüşşafaka Doğuş - Maccabi FoxDarüşşafaka Doğuş - Maccabi Fox
Peygamber Ocağında Kadir GecesiPeygamber Ocağında Kadir Gecesi
Erdoğan Demirören'e vedaErdoğan Demirören'e veda
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
CHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine TepkiCHP Ve HDP'nin 19 Mayıs Çelengine Tepki
Mehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes AldırmıyorMehmetçik Balkaya Dağları'nda Teröristlere Nefes Aldırmıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı