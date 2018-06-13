Görme engelli iki kardeş teravih namazı kıldırdı - DİYARBAKIR
- Görme engelli iki kardeş teravih namazı kıldırdı - Görme engelli kardeşler Kamuran Aytan ve Reşat Aytan'nın detay görüntüleri - Görme engelli iki kardeşin Teravih namazını kıldırmaları - Aytan kardeşlerin konuşmalarıGörme engelli iki kardeş teravih namazı kıldırdı - Diyarbakır 'ın Silvan ilçesinde doğuştan görme engelli iki kardeş, Kur'an - ı Kerim'i ezberledikten sonra müftülük tarafından teravih namazını kıldırmak için Belediye Camisi'nde görevlendirildiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Silvan ilçesinde doğuştan görme engelli 2 kardeş tüm zorluklara rağmen en büyük hayalleri olan Kur'an - ı Kerim'i ezberleyip hafız olduktan sonra ramazan ayı boyunca teravih namazı kıldırdı.Silvan ilçesinin Kumgölü Mahallesi Dört Çatı mezrasında oturan doğuştan görme engelli Reşat (28) ve kardeşi Kamuran Aytan (26), Kur'an - ı Kerim'i 1,5 yılda ezberledikten sonra, İlçe Müftülüğünce ramazan ayı boyunca Belediye Camisi'nde görevlendirildi.Kamuran Aytan, AA muhabirine Kürtçe yaptığı açıklamada, hafızlık belgesini başarıyla aldıklarını, teravih namazını hatimle kıldırdığı zaman daha çok rahatladığını söyledi.
Aytan, "Benim bütün Müslümanlara tavsiyem Kuran'ı öğrenin ve öğretin." dedi. Reşat Aytan da Kur'an - ı Kerim'i öğrenirken birçok zorlukla karşılaştıklarını, fakat eğitimlerini sürdürmeye devam ettiklerini belirterek, ramazan ayı boyunca teravih namazını kıldırdıkları için mutlu olduklarını kaydetti. Aytan, "Allah rızası için biz bu manevi hizmeti yapmamızdaki amaç insanların bizden faydalanırsa inşallah Allah ahirette güzel bir derece nasip eder. Bizim topluma en büyük tavsiyemiz Kur'an yolunda yürümek ve en güzel bir şekilde okumaktır." ifadelerini kullandı.