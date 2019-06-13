Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Görevliyi darp edip, cep telefonlarını çaldı

Görevliyi darp edip, cep telefonlarını çaldı

ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜSÜ

Temizlik Görevlisi Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu 

-Şüphelinin görevliyi götürmesi
-Şüphelinin hırsızlık anı

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da bir iş merkezine giren eli sopalı şüpheli, temizlik görevlisini darp edip çok sayıda cep telefonunun çaldı. Olay anının bazı yerleri güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, kent merkezinde Gazi Caddesi üzerinde bulunan Elliler Çarşısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde yoğunluklu cep telefonu ve aksesuar satılan iş merkezine gelen 1 şüpheli, önce temizlik görevlisin darp edip etkisiz hale getirdi, ardından da sopayla bir iş yerinin camlarını kırdı. Şüpheli iş yerinden piyasa değeri 40 bin TL üzerinde olan 21 adet cep telefonunu çalarak kaçtı. Durumun polise bildirilmesi üzerine, ekipler inceleme yaparak eşkalini tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerin şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Öte yandan olayın bazı kısımları güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasında şüpheli bir şahsın elinde sopa ile geldiği, ardından darp ettiği üzerinde kan lekeleri görünen görevli ile yürüdüğü ve bir işyerinin camlarını kırdığı görüntülere yansıdı. (MHŞ-HİV-
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Polis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele GeçirildiPolis Alıcı Kılığına Girdi, 1400lü Yıllara Ait Tevrat Ve Tasvir Ele Geçirildi
Kırıkkalede Trafik Kazası: Ölü Ve Yaralılar VarKırıkkalede Trafik Kazası: Ölü Ve Yaralılar Var
TEMde Feci Kaza: 2 Ölü, 5 YaralıTEMde Feci Kaza: 2 Ölü, 5 Yaralı
Omzuna Falçata Saplayan Babasını Arabayla SürüklediOmzuna Falçata Saplayan Babasını Arabayla Sürükledi
Peş Peşe Operasyonlar: Çok Sayıda GözaltıPeş Peşe Operasyonlar: Çok Sayıda Gözaltı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı