Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Göreve giderken kalp krizinden ölen aile hekimi toprağa verildi - KIRŞEHİR

Göreve giderken kalp krizinden ölen aile hekimi toprağa verildi - KIRŞEHİR

- Cenaze namazına katılanlardan görüntüler - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin uğurlanmasıGöreve giderken kalp krizinden ölen aile hekimi toprağa verildiKIRŞEHİR (AA) - Kırşehir 'de, Çiçekdağı ilçesindeki görevine giderken kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren aile hekimi son yolculuğuna uğurlandı.Hayatını kaybeden eski Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi uzman Dr. Mehmet Yetkiner için daha önce görev yaptığı hastane bahçesinde tören düzenlendi.
Çiçekdağı ilçesinde aile hekimi olarak çalışan Yetkiner'in kızı Hatice Yetkiner, kendisinin de tıp fakültesinde eğitim gördüğünü, mezun olup bu hastanede görevi devralacağını söyledi.

Yetkiner'in cenazesi, Ahi Evran Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kümbetaltı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ali Bulut, Yetkiner'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Tıp Fakültesi Kalp Krizi Cenaze Namazı Aile Hekimi Hastane Bahçesi 

İlgili Foto Galeriler
Ege Üniversitesi'nde Mescit KriziEge Üniversitesi'nde Mescit Krizi
Tuncay Gürel Hayatını KaybettiTuncay Gürel Hayatını Kaybetti
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı