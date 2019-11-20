Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Görevden uzaklaştırılan Suruç Belediye Başkanı Çevik tutuklandı

Görevden uzaklaştırılan Suruç Belediye Başkanı Çevik tutuklandı

arşiv görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Polis Bild Propaganda Terör Örgütü 


- Görevden uzaklaştırılan Şanlıurfa’nın Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şanlıurfa’nın Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik, terör soruşturması kapsamında 15 Kasım’da polis tarafından sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çevik, sevk edildiği nöbetçi mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. HDP’li Belediye Başkanı Hatice Çevik´in yerine, Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'ın görevlendirildiği Şanlıurfa Valiliği’nce bildirmişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı