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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gönüllü gençlerden ihtiyaçlı çocuklara bayramlık hediyesi

Gönüllü gençlerden ihtiyaçlı çocuklara bayramlık hediyesi

-Gönüllü gençlerin mağazada ihtiyaçlı çocuklar ile elbise seçmeleri

Tarım Yardım Kampanyası Hayırseverler Kışla 

--Miniklerin bayramlık kıyafet seçme görüntüleri
--Elbise seçiminden görüntüler
--Mağazadan genel görüntü
--Gençlerin minikler için ayakkabı beğenmesi
--Gençlerin çocuklara ayakkabı giydirmesi
--Dernek başkanı ile röportaj
--Çocuklar ile röportaj
--Çocukların mağaza önünde kendilerine bayramlık alan büyüklerini alkışlaması

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirdiği organizasyonla, hayırseverlerinde desteklerini alarak ihtiyaç sahibi çocuklar adına kampanya başlattı. Başlatılan kampanya ile ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık elbise ve ayakkabı hediye ediliyor. Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaçlı ailelerin çocuklarını unutmadı. Kurulduğu günden bu güne 12 senedir her Ramazan ayında ihtiyaçlı ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet alan Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bu sene de aynı geleneği devam ettiriyor. Erzincan’da önemli bir kampanyaya imza atan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, Ramazan ayında bir hayra daha vesile olmak amacıyla düzenledikleri yardım kampanyası ile çocuklara sevinç kaynağı olmaya devam ediyor. Kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Kocatürk, "Erzincan Gönüllü Gençler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak 12 yıldır Erzincan’da hizmet veriyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz “Bir Çocuk, Bir Yetimde Sen Sevindir” kampanyasında bu Ramazan’da da minik yavrularımızla birlikteyiz. İhtiyaçlı çocuklarımız ile birlikte iftarımızı birlikte yaptık ve iftardan sonra çocuklarımızı mutlu etmek için mağazalara getirdik. Erzincan'da hayırsever iş adamlarımızın katkılarıyla çocuklarımıza bayramlık elbise ayakkabı alarak onların mutluluğuna ortak oluyoruz. Bugün köylerimizde ki çocuklarımızı bir araya getirdik. 400 çocuğumuzu sevindirdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu kampanyamız devam edecek.” dedi.
Bayramlık kıyafet ve ayakkabı alan minikler ise çok mutlu olduklarını ifade ederek kampanyayı düzenleyen büyüklerine teşekkür ettiler. (FG-AA-Y)
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