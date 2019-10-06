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06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Gönüllü gençlerden çevre temizliği - MALATYA

Gönüllü gençlerden çevre temizliği - MALATYA

- Gençlerin temizlik yapması - Gençlik lideri Turgay Şengönül'ün konuşması - Gönüllü gençlerden Bahar Atlar'ın konuşmasıGönüllü gençlerden çevre temizliği - Malatya 'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" kapsamında bir araya gelen gençler, parktaki çöpleri topladıMALATYA (AA) - Malatya 'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi" kapsamında bir araya gelen yaklaşık 100 genç, parkta çevre temizliği yaptı.İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezince yürütülen proje kapsamında Turgut Özal Tabiat Parkı'nda toplanan gönüllü gençler, mesire alanları ile yürüyüş yollarındaki çöpleri topladı.Gençlik lideri Turgay Şengönül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin çevreye duyarlılığını artırmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Şengönül, Suriyeli gençlerin de katılımıyla çevreyi temizlediklerini dile getirdi.Gönüllü gençlerden Bahar Atlar ise sosyal bilinç oluşturmak istediklerini belirterek, "Gençleri sosyal medyadan biraz da olsa uzaklaştırmaya ve onların doğayla uyumunu sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Suriyeli yaşıtlarının da aralarında yer almasının önemli olduğunu kaydeden Atlar, "Aramızdaki iletişim daha kuvvetli olsun, aynı alanlarda güzel bir şekilde bulunalım istedik." dedi.
Çöpleri topladıktan sonra mesire alanında dart, matrak oynayan, ok atma gibi etkinliklere katılan gençler, halay da çekti.

Sosyal Medya Çevre Temizliği Muhabir 

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