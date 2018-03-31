Gönüllü 6 lise öğrencisi yardım timi kurdu yardım edene kadar akla karayı seçti

-Timin okuldan çıkışları

-Timin pazara girişi

-Timin vatandaşları ikna etmeye çalışması

-Vatandaşların poşetleri vermeyişi

-Güvenen bazı vatandaşların poşetleri verişi

-Vatandaşlar röp.

-Okul Müdürü Hüseyin Kurnaz röp.



( ANTALYA -ÖZEL)- Kapkaç ve hırsızlık korkusu vatandaşlara yardıma engel oldu- Önce poşeti vermek istemeyen vatandaşlar kameraları görünce yardımı kabul etti- Yaşlıların pazar poşetlerini ve pazar arabalarını taşımak için yola çıktılar bir dayak yemedikleri kaldı ANTALYA



- Antalya’da bir grup lise öğrencisinden oluşan ‘pazar timi’, kadınlara ve yaşlı vatandaşlara yardım etmek için seferberliğe başladı.

Yaşlıların ve kadınların alışveriş yaptıkları poşetleri ve pazar arabalarını evlerine kadar taşımak isteyen gençlere, çoğu vatandaş güvenmeyip poşetlerini vermezken, bazıları da korkup pazardan kaçtı. Yaşlılar ancak çekim yapan kamerayı görünce gençlerin yardım edeceğine inanıp poşetini teslim etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi" kapsamında Antalya Kepez ilçesi Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı proje salı pazarında başladı.

Proje kapsamında oluşturulan 12 kişilik pazar timi, salı pazarında yaşlıların ve kadın vatandaşların poşetlerini taşımak istedi. 3 gruba ayrılarak ikişer kişi halinde pazarın farklı bölgelerine yayılan gençler, yaşlılar ve kadınların alışveriş poşetlerini, pazar arabalarını taşımak istedi. Yaşlıların poşetlerini vermemek istememesi üzerine öğrenciler yaka kartları da olmasına rağmen uzun uzun yardım etmek istediklerini anlatmak zorunda kaldı. Yardım etmek istedikleri vatandaşların neredeyse yüzde 80’ni gençlere güvenmeyip poşetlerini kendileri taşımak istediğini ifade ederken, az da olsa bazı yaşlı vatandaşlar güvenerek evlerine götürecekleri sebze ve meyveleri gençlere teslim etti. Alışveriş yapan kadın vatandaşlar ise öğrencilerin yardım teklifinden dahi rahatsızlık duyduğu, bazıların da çareyi kaçmakta bulduğu gözlendi. “Güvenemiyoruz” Yaşlı vatandaşlar gençlerin yardım talebi karşısında korktuklarını ifade ederken, genç ve orta yaşlı kadın vatandaşlar ise güvensizlik yaşadıkları için poşetlerini vermek istemediklerini ifade etti.

Vatandaşlardan Hacer kaya, “Bir sürü olaylar duyuyoruz. Kaçırıyorlar, öldürüyorlar, tecavüz ediyorlar. O yüzden güvenemiyorum” diyerek görüşlerini dile getirdi. “Yardım yapacağımıza inandıramadık” Bir hafta önce başladıkları projede, öğrencilerin yaşlıları yardım etme konusunda zorlandığını belirten Antalya Kepez ilçesi Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Kurnaz, “Gençlere karşı güvensizlik var. Çünkü sürekli olarak basında yaşlıların, birçok insanın mağdur edildiği ile ilgili haberler duyuyoruz. O yüzden gençlere güvenemediler. Yardım yapacağımıza inandıramadık” diye konuştu.

Kurnaz, proje devamında güvensizlik nedeniyle ilgili çeşitli araştırmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.



