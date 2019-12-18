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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gömeç'te Roman Çalıştayı düzenlendi - BALIKESİR

Gömeç'te Roman Çalıştayı düzenlendi - BALIKESİR

- DetaylarGömeç'te Roman Çalıştayı düzenlendiBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Gömeç ilçesinde, Ege ve Marmara Roman Çalıştay'ı gerçekleştirildi.
Gömeç Romanlar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ev sahipliğinde, Gömeç Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan çalıştayda, Roman çocuklarının eğitim sorunlarının yanı sıra Roman vatandaşların güncel hayatta yaşadıkları temel sorunlar konuşuldu.Gömeç Romanlar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Say, burada yaptığı konuşmada, Roman çocuklarının eğitim ve öğretim hayatına kazandırılması ve başarılı olmalarını amaçladıklarını dile getirdi.

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