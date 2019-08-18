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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Gölette erkek cesedi bulundu

Gölette erkek cesedi bulundu

GÖL KENARINDA CESET

A Haber Jandarma Kayalı Otopsi Sonucu Balık Tutma 

-CESEDİ BULAN GENCİN KONUŞMASI
-CESEDİ KAYALIK BÖLGEDEN JANDARMA VE 112 EKİPLERİ GÜÇLÜKLE ÇIKARIRKEN GÖRÜNTÜ

( ÇANAKKALE - ÖZEL)- Çanakkale Küçüklü Göleti'nde erkek cesedi bulundu ÇANAKKALE

- Çanakkale Çan İlçesine bağlı Küçüklü Göleti'ne bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Çan ilçesine bağlı Küçüklü Göleti'ne balık tutmaya gelen gençler, suyun yüzeyinde bir ceset olduğunu fark edince jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, 112 ekipleri ve Çan Belediyesi itfaiye ekipleri göl kenarında kayalık bölgede bulunan cesedi kıyıya çıkardılar. Yapılan inceleme sonucu cesedin Faruk Ü. (39) olduğu öğrenildi. Cesedin çıktığı bölgenin yanında balık tutma malzemeleri bulunurken, şahısın ailevi sorunları olduğu, 2 gün önce de eşinin evi terk ettiği öğrenildi. Şahsın göğüs kısmında hafif derecede yanık olması dolayısıyla intihar mı yoksa dengesini kaybederek düşme sonucumu mu öldüğü yapılan otopsi sonucu belirlenecek. Şahsın cesedi olay yerine gelen savcının kontrolü sonrası Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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