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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Gölette çürümüş erkek cesedi bulundu

Gölette çürümüş erkek cesedi bulundu

Olay yeri ve cesedin çıkarılışı

Adli Tıp Jandarma Olay Yeri İnceleme 

-jandarma ekipleri detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde suyun yüzeyine vuran çürümüş erkek cesedi bulundu. Olay, akşam saatlerinde Kulaca göletinde meydana geldi. Vatandaşlar, suyun üzerinde hareketsiz şekilde duran cesedi fark edip, jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve su altı arama ekibi sevk edildi. Ekipler çürümüş cesedi botla kıyıya yarım saatlik çalışma sonucu çıkartmayı başardı. Savcının olay yeri incelemelerinin ardından ceset, ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıpa kaldırıldı.
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