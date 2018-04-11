Gölete uçan otomobilde kurtarma çalışmalarına ara verildi

-Barajtan genel görüntüler

-Çevredeki insanlardan genel görüntüler

-Vinçten genel görüntü



( ADANA - HD) ADANA



- Adana’nın Saimbeyli ilçesinde baraja uçan otomobilde küçük kızın cesedine ulaşılırken, baba ve iki çocuğun arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edeceğini öğrenildi. Alınan bilgiye göre, olay, Saimbeyli ilçesi Gökkaya Baraj Gölet’inde meydana geldi. Musa Hoşça (38) kullandığı 01 Z 1238 plakalı otomobiliyle gölet’te düştü. Bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine aram kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri çalışmaları sırasında Musa Hoşça ile çocukları Umut, Elif ve Ebubekir Hoşça’nın cansız bedenlerinin bulunduğu otomobile ulaştı. Elif Hoşça çıkartılırken, baba Musa ve çocukları Umut ile Ebubekir’in cenazeleri otomobilde sıkıştığı için çıkartılamadı. Hava kararması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Sabah 07.00’dan itibaren çalışmaların devam edeceğim öğrenildi. (CNK-

