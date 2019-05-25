Göldeki ada kırmızıya büründü... Gelincik çiçekleri havadan görüntülendi

--Adada fotoğraf çektiren gençler

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( SİVAS ) SİVAS



- Kılıçkaya baraj gölünün içerisinde ki ada üzerinde açan gelincik çiçekleri ile ilginç bir görüntü oluşturdu. Sivas’ın Suşehri ilçesine sınırı bulunan 64 kilometre kare genişlikteki Kılıçkaya barajı şu günlerde ilginç bir doğa olayına şahitlik ediyor. Göl içerisinde kalan adada açan gelincik çiçekleri ilginç bir görüntü oluşturdu. Kızıla boyanan ada doğa severlerin ve fotoğraf severlerin akınına uğradı. Yükselmekte olan baraj suları gelinciklerin süslediği adaya şimdilik yaya olarak ve otomobile ulaşıma imkan tanıyor. Ancak ilerleyen günlerde suların yükselmesi ile adaya ulaşmak mümkün olmayacak. Fotoğraf çektirmek için adaya çıkan gençler, anlatılandan daha güzel bir manzara ile karşılaştıklarını belirtip yaptıkları seyahate değdiğini belirttiler. Çevre sakinleri ise yaptıkları açıklamada, “Her yıl Kılıçkaya barajı içerisinde ki bu ada bu dönemlerde gelincik çiçekleri ile dolar. Görülmeye değer bir manzara oluşuyor. Genelde bu dönemler seviyesi yüksek olduğu için adaya ulaşılmaz. Ancak bu yıl baraj tam su toplamadan çiçekler açtı. Bir çok kişi Suşehri’nden ve çevre ilçelerden fotoğraf çekmek için adaya geliyor.”dedi.

(OE-GF-

