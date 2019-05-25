Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Göldeki ada kırmızıya büründü... Gelincik çiçekleri havadan görüntülendi

Göldeki ada kırmızıya büründü... Gelincik çiçekleri havadan görüntülendi

-Adadan drone görüntüsü

Dolar Baraj Gölü Şahit 

--Adada fotoğraf çektiren gençler
--Röpler
--Detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Kılıçkaya baraj gölünün içerisinde ki ada üzerinde açan gelincik çiçekleri ile ilginç bir görüntü oluşturdu. Sivas’ın Suşehri ilçesine sınırı bulunan 64 kilometre kare genişlikteki Kılıçkaya barajı şu günlerde ilginç bir doğa olayına şahitlik ediyor. Göl içerisinde kalan adada açan gelincik çiçekleri ilginç bir görüntü oluşturdu. Kızıla boyanan ada doğa severlerin ve fotoğraf severlerin akınına uğradı. Yükselmekte olan baraj suları gelinciklerin süslediği adaya şimdilik yaya olarak ve otomobile ulaşıma imkan tanıyor. Ancak ilerleyen günlerde suların yükselmesi ile adaya ulaşmak mümkün olmayacak. Fotoğraf çektirmek için adaya çıkan gençler, anlatılandan daha güzel bir manzara ile karşılaştıklarını belirtip yaptıkları seyahate değdiğini belirttiler. Çevre sakinleri ise yaptıkları açıklamada, “Her yıl Kılıçkaya barajı içerisinde ki bu ada bu dönemlerde gelincik çiçekleri ile dolar. Görülmeye değer bir manzara oluşuyor. Genelde bu dönemler seviyesi yüksek olduğu için adaya ulaşılmaz. Ancak bu yıl baraj tam su toplamadan çiçekler açtı. Bir çok kişi Suşehri’nden ve çevre ilçelerden fotoğraf çekmek için adaya geliyor.”dedi.
(OE-GF-
İlgili Foto Galeriler
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Kuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi AçıldıKuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi Açıldı
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde BulunduBakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı