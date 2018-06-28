Gölcük Tabiat Parkı’na 25 bungalov ev inşa ediliyor

-ÇALIŞMALARDAN GÖRÜNTÜ

-VATANDAŞ RÖP.



( BOLU - HD) BOLU



- Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı’nda doğaya uyumlu şekilde yapılacak olan 25 adet bungalov evin inşaatlarına başlandı. Bolu’ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Gölcük Tabiat Parkı’na, doğal yapısıyla uyumlu yeni tesislerin kurulması için geçtiğimiz yıl 19 Aralık tarihinde Tabiat Parkı içerisinde yapılması planlanan 25 adet bungalov ev, dağ köşkü ve 19 odalı otelin 22 yıllığına kiralanması için Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda ihale yapılmış ve sonrasında ihale iptal edilmişti. İhalenin iptal edilmesinin ardından Bolu Belediyesi Encümeni tarafından alınan bir kararla projenin belediye tarafından gerçekleştirilmesine karar verildi.

Projenin içerisinde yer alan 25 adet bungalov evin, gölden 500 metre uzaklıkta belirlenen bir alanda yapımına başlandı. Ağaçların konumuna göre şekillendirilen proje kapsamında 2 adet bungalov evin inşaatı tamamlandı. Diğer bungalovların da inşaatına devam edilirken, inşaat alanına patika yol yapımı için iş makineleri de çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, proje kapsamında göl alanı dışında kalan sahada hiçbir ağaca dokunulmadan ‘orman evleri’ yapıldığını belirterek, “Milli Parklar Genel Müdürlüğü birlikte mevcut doğal ortamın ve güzelliklerimizin korunduğu ortaklaşa bir proje hazırladık. Bu proje, koruma kullanma dengesi ile hazırlandı. Tabiat bizim nimetimiz ve Allah’ın bize bahşettiği en büyük zenginliğimiz. Tek bir ağaca zarar gelmesi ya da bir tek ağacın kesilmesi söz konusu değil. Planlı programlı bir çalışma yürütüyoruz. Tamamen göl alanı dışında, ağaçlar arasında küçük orman evleri yapıyoruz. Bu projenin Türkiye’de ve dünyada örnekleri mevcut. Tabiatın Kalbi Bolu’ya ve onun incisi Gölcük’e yakışacak, doğasıyla uyumlu bir turizm projesi bu. Burası sadece Bolu’nun değil, Türkiye’nin göz bebeği. Bu doğa harikasını korumak ve sahip çıkmak da bizim sorumluluğumuzda. Gölcük bu proje gerçekleştiğinde de bugün olduğu gibi yine tüm vatandaşlarımızın hizmetinde olacak” dedi.

Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik tatil için gelen Sadık Karadaş ise bungalov evlerin dışarıdan gelenler için çok güzel olacağını belirterek, Gölcük'e geldiklerinde kalabilecekleri bir yer olabileceğini söyledi.



(FC-GY

