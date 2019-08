Gölcük Depremi’nde hayatını kaybedenler anıldı

-Vatandaşlardan görüntüler

( KOCAELİ )- Anma programına katılan Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki’den Türkiye’ye teşekkür- Nishimaki: “Japonya’daki deprem için yardıma gelen tüm ülkelerin ekipleri 1 haftada döndü, Türkiye kaldı” KOCAELİ



- 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nde hayatını kaybedenler, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, yıllar önce Japonya’da olan deprem için yardıma gelen Türk arama kurtarma ekibine duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 17 Kasım 1999’da 7.4 büyüklüğünde gerçekleşen. Depremin 20. yıl dönümünde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde düzenlenen anma törenine Kocaeli Valisi Vekili Dursun Balaban, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükın, Kocaeli milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, farklı ülkelerin Türkiye temsilcileri, STK ve siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Anma programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Yüreğimiz buruk. Gönül isterdi ki öyle bir şey bu şehirde yaşanmasın. Şu anda aramızda engelli olarak hayatını devam ettiren bir sürü kardeşimiz var. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Ama maalesef ki biz bunu acı bir şekilde öğrendik. Önümüzdeki süreçte inşallah bunları bir daha yaşamadan, yaşanması muhtemel olan, kaçınılmaz depreme hazırlanarak gereken her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu konuda da çocuklara, bütün öğrencilere can kaybolmasın diye eğitimleri veriyoruz. Bundan sonra Milli Eğitim ile birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kızılay hem Tükiye’de hem de dünyanın birçok ülkesinde son derece yetkin ülkelerden bir tanesi. Kendilerine bu konuda göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ederim. Türkiye’nin büyük yerlerinde yaşanan olayların, dünyada yaşanan büyük olayların arkasından koşmalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“İlimizin bu konudaki teşkilatları depreme hazır” Daha sonra konuşan Vali Vekili Balaban, deprem bilincinin oluşmasında can kaybının azalması konusunda önemli olduğunu ifade ederek, “İlimizin bu konudaki teşkilatları depreme hazır. Nerede bir deprem olursa olsun o bölgeye çadırıyla, sağlığıyla, yemeğiyle ulaşabiliyoruz. Bunlar büyük gelişmeler. Ama bir gerçeği de unutmamalıyız. Ülkemiz deprem bölgesidir, deprem kuşakları üzerinde yer alır. Bunu bilerek, onunla yaşamak zorundayız. Bunun olması halinde neler yapmamız gerektiğini öğrencilerimizden başlayarak öğrenmek ve öğretmek durumundayız. Eğer biz bunu yaparsak o zaman deprem olsa da mala zarar gelir ama cana zarar gelmez” diye konuştu.

Japonya İstanbul Başkonsolosu’ndan Türkiye’ye teşekkür Balaban’ın ardından konuşan Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, Japonya’nın Gölcük Depremi’nde Türkiye’ye yardım elini uzattığını ifade etti.

2010 yılında Japonya’da yaşanan bir depremde Türkiye’den gelen arama ekiplerinin diğer ülkeden gelen ekiplerin dönmelerine rağmen dönmediklerini, vatandaşlara yardım ettiklerini belirten Nishimaki, Türkiye ile Japonya’nın dostluk ilişkisinin hep devam edeceğini belirtti.

Konuşmasını sürdüren Nishimaki, “Ülkemize olan depremde 21 ülkeden gelen arama kurtarma ekibi vardı. Depremde aramalar 20 saate biter. Daha sonra kurtarma mümkün değil. Farklı ülkelerden gelen ekiplerin çoğu bir haftada kendi ülkelerine dönmüşlerdi. Onlar arasından bir Türkiye Japonya’da kaldı. Neden kaldıklarını öğrendiklerini öğrendiğimde ben de çok şaşırdım. Onlar Türkiye’ye dönmeden bir gün önce dışişleri bakan yardımımızla kendilerini yemekte ağırladık. Orada ekibe Türkiye’ye neden dönmediklerini sorduğumuzda, Türkiye’nin o zamanki başbakanı, şimdiki Cumhurbaşkanının kendilerine Japonların ihtiyaçlarının bitene kadar dönmemeleri konusunda emir verdiklerini söyledi.



Onun için çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Gölcük Arama ve Kurtarma Derneği bünyesinde eğitim alan 11 öğrenciye sertifikaları, protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Öğrenciler, yemin ederek arama kurtarma ekibine dahil oldular. Program, Kuran’ı Kerim tilaveti ile sona erdi.